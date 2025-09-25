Wassersperre Spinngasse

In dem Haus wurde das Wasser abgestellt. Das sei die Konsequenz der ausstehenden Zahlungen im "erheblichen fünfstelligen Bereich", so die Enervie. Bereits im Juli 2025 gab es eine Sperrankündigung, die nach einer Zahlungszusage des Eigentümers aus Kulanzgründen zunächst ausgesetzt wurde. Gezahlt hat der Eigentümer bis heute jedoch nicht. Am Donnerstag, den 18.09.2025, wurde das Wasser deshalb abgestellt. Auch eine Gassperre ist für nächste Woche geplant. Beide Maßnahmen sind "stets das letzte Mittel, um eine weitere Verschärfung der finanziellen Situation zu verhindern und die fortschreitende Verschuldung zu stoppen".

Die Mieterinnen und Mieter müssen aktuell kreativ werden um ihren Alltag zu bewältigen. Manche Parteien haben sich Regentonnen für den Balkon besorgt, wieder andere haben sich ein Planschbecken aufgestellt um Wasser zu sammeln. Hiermit kann man wenigstens das Geschirr spülen oder Wasser für die Toilettenspülung schöpfen. Die Körperhygiene gestaltet sich hingegen äußerst schwierig. Entweder man weicht auf Familie und Freunde aus oder man nutzt die Dusche des Fitnessstudios, wenn man denn in einem Mitglied ist. Besonders schwierig ist die Situation für die Familien mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. "So kann man nicht leben", sagt eine Bewohnerin.

Die Mieterinnen und Mieter beteuern immer zuverlässig gezahlt zu haben, das Problem liege allein beim Eigentümer. Jeglicher Kontaktversuch ist bisher gescheitert. Briefe kommen ungeöffnet zurück, E-Mails bleiben unbeantwortet und auch ein telefonischer Kontakt komme nicht zustande. Seit einem Eigentümerwechsel gehe es in der Immobilie "den Bach runter", so ein Anwohner. Es gibt keinen Hausmeister mehr, defekte Türen oder Scheiben werden nicht repariert. Die Menschen die in dem Haus leben haben das Gefühl der Vermieter will nur kassieren, statt seinen Pflichten nachzukommen.

Alle Stellen, die man bisher kontaktiert habe, konnten nicht helfen, so die Bewohner. Keiner fühle sich zuständig.