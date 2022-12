Advent, Advent...

Romantisch wird es dieses Wochenende auch an den beiden Schlössern. Nach langer Pause gibt es Samstag und Sonntag wieder einen Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen in Vorhalle, organisiert unter der Regie der Stadt Hagen. Auch der Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg geht in die nächste Runde. Wegen der Corona-Folgen sind dort nicht so viele Aussteller vorher, deswegen heißt es auch Weihnachtsmärktchen.