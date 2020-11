Spenden im Advent

Das können haltbare Lebensmittel sein, Hygieneartikel aber auch Tierfutter oder Spielzeug und Kleidung für Kinder. Die Pakete können dann zum 4. Advent auf dem Parkplatz am Hestertbad abgegeben werden. Die Initiatoren der Aktion verteilen die Sachen dann, sie gehen an die Tafel, den Kinderschutzbund und an die Tiertafel.

Organisiert wird die Aktion vom Coach-Team Soulplace.

Eure „Adventskartons“ könnt ihr am Freitag, den 18.12.2020 von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhrund am Samstag, den 19.12.2020 von 10:00 Uhr bis 16:00Uhr Im Teitlande 12 58135 Hagen (Freibad Hestert Parkplatz)vorbeibringen.

Kontakt 0157 / 829 17 873 oder info@soulplace.dewww.soulplace.de