Änderungen bei der Sparkassen

Der Sparkassenvorstand hat deswegen beschlossen, dass weitere Filialen zu SB Standorten umgewandelt werden. Das gilt für Altenhagen, Helfe, Hohenlimburg, Vorhalle und Wehringhausen. In Westerbauer und Herdecke-Kirchende ist Beratung vor Ort nach Terminabsprache weiter möglich. Das macht 16 SB-Standorte in Hagen und drei in Herdecke.Beratungscenter der Sparkasse gibt es weiter in Boele, Eilpe, Elsey, auf Emst, in Haspe, Herdecke und im Sparkassenkarree, dazu kommen zwei Dialogcenter.