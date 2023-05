Altes Handwerk & neue Helden

Die Museums-Mitarbeiter verkleiden sich z.B. als Science Fiction Helden aus Star Wars, Night Rider oder Ghost Busters. Auch die Besucher können verkleidet kommen. Das Museum feiert in diesem Jahr sein 50-Jähriges bestehen. Deshalb wurde die Popkultur der 1970er Jahre - also der Gründungszeit des Museums als Motto ausgewählt. Die Veranstaltung findet am 10.06. von 10 bis 17 Uhr statt.





Das Museum beschriebt die Veranstaltung so: Kultfiguren aus den 1970er-Jahren im Freilichtmuseum zu Besuch: Star-Wars-Krieger, Ghostbusters oder die StarTrek-Besatzung aus der "Zukunft" treffen sich in der (technischen) Vergangenheit. Die originalgetreuen Kostüme sorgen nicht nur bei Kindern für leuchtende Augen. Auch irdische Kultfiguren wie Knight Rider, Jack Sparrow aus "Fluch der Karibik" oder Charaktere aus Resident Evil machen das Freilichtmuseum beim Sci-Fi-Cosplay-Event zu ihrer eigenen Welt.