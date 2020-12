Aus fünf wird eins

Die Evangelisch-Lutherische Friedenskirchengemeinde, die Evangelische Jakobus- Kirchengemeinde, die Evangelische Melanchthon-Kirchengemeinde, die Evangelische Paul-Gerhardt- Kirchengemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Vorhalle vereinigen sich zum 1. Januar 2021 zur Evangelischen Lydia-Kirchengemeinde Hagen.

Viele Menschen haben in etlichen Arbeitsgruppen den Übergang zur Lydia-Kirchengemeinde intensiv vorbereitet. Auch ein Logo gibt es schon, die Arbeit an der Homepage läuft auf Hochtouren. Der Name Lydia kommt aus der Bibel. Als erste getaufte Christin Europas hat sie sich mutig auf Neues eingelassen. Das tut die neue Kirchengemeinde auch.

Was bleibt und was ändert sich?

Alle Kirchen und Gemeindehäuser behalten ihre alten Namen. Auch an dem Gottesdienstangebot ändert sich nichts. Und: Alle Mitarbeitenden und Pfarrpersonen werden weiter in der Lydia-Kirchengemeinde tätig sein. Die Gemeindegruppen der einzelnen Ortsteile bleiben bestehen.

Für Gottesdienste, Beerdigungen, Trauungen und Taufen ist das gesamte Pfarrteam zuständig, so dass auch gewachsene Beziehungen erhalten bleiben. Manche Aufgaben im Pfarrteam werden anders verteilt. Zum Beispiel werden nicht mehr alle Pfarrpersonen Senior*innenarbeit oder Konfi-Arbeit machen.