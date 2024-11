Hop-on, Hop-off zur richtigen Ausbildung

60 junge Menschen bei Hop-on, Hop-off Tour in Hagen

60 junge Menschen sind bei der Tour durch Hagen, Wetter und Herdecke gefahren. An sieben Einrichtungen wurde zwischendrin gehalten. Dort konnten sie ein- und aussteigen und vor allem etwas über die jeweiligen Berufe lernen.

Praktische Arbeit im OP

Im OP zeigten angehende Operationstechnische Assistentinnen (OTA), wie man mit einem Laparoskop Gummibärchen aus einem Bauch fischt. Azubis und Schülerschaft kamen schnell ins Gespräch. Details zum OP-Alltag oder Schichtdienst und ob man schon im ersten Ausbildungsjahr am OP-Tisch arbeitet – das waren Themen, die interessierten.

Dass eine Hüftprothese ganz schön schwer ist und ein Gallenstein furchterregend groß sein kann lernten die Gäste an den Infoständen der Pflegefachkräfte. Escape-Room und Lernsnacks warteten in der Bildungsakademie Volmarstein auf die jungen Leute. Unter anderem durften die Gäste auch eine echte Spritze setzen (in eine Simulationspuppe).

Besuche in Wohnanlagen

In der Gert-Osthaus-Wohnanlage in Grundschöttel zeigten zwei Bewohner ihre Zimmer und berichtet vom Alltag in der WG, in der Menschen mit Unterstützungsbedarf leben. Zudem ging es auch in eine Außenwohngruppe, bei der nur acht junge Menschen wohnen. Dementsprechend sind die Unterstützungs- und Trainingsangebote intensiver.

Besuch in Kinder- und Jugendhilfe

In der Kinder- und Jugendhilfe hatten das Marianne-Behrs-Haus und die Kita Büllerbü ihre Türen geöffnet. Das war auch direkt erfolgreich, berichtet Iris Rischar, die bei der Bildungsakademie Volmarstein im Team der Pädagogischen Ausbildung arbeitet.

„Wir haben schon ein erstes Praktikum abgestimmt“

Besuch im Seniorenhaus

In Herdecke konnten die Gäste im Seniorenhaus an der Altstadt das Haus im Rollstuhl erkunden oder die Chefin beim Airhockey schlagen. In der Vitus-Höhe gab es eine Verköstigung mit Zusatznahrung und Sondenkost und Einblicke in den Alltag der Menschen mit besonders intensivem Unterstützungsbedarf.