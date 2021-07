Bandidos verboten

In Vereinshäusern und Wohnungen wurden dabei unter anderem Waffen, Munition, Drogen, Motorräder, Speichermedien und größere Mengen Bargeld sichergestellt. Die Ermittler gewannen durch die Auswertung der Funde außerdem zusätzlichen Einblick in die Struktur der Gruppierung.

So gehe es den Bandidos nicht um das gemeinsame Motorradfahren, sondern um einen territorialen und finanziellen Machtzuwachs innerhalb der Rockerszene, der auch mit Gewalt durchgesetzt werden solle. Das belegten auch die Auseinandersetzungen mit den Freeway Riders in Hagen und den Hells Angels in Köln und die entsprechenden Verfahren am Landgericht.