Beweisaufnahme abgeschlossen

Die Beweisaufnahme konnte heute abgeschlossen werden. Der offenbar drogenabhängige- und psychisch kranke Mann soll im September mit einem Messer auf seinen Bruder angegriffen haben, um so Geld für Drogen zu bekommen. Der Bruder konnte sich laut Anklage vor Messerstichen schützen, bekam aber zwei Faustschläge ins Gesicht. Der Angeklagte gab bei einem vorherigen Termin an, unter Drogeneinfluss gewesen zu sein und zum Zeitpunkt der Tat seine Medikamente nicht genommen zu haben. Außerdem habe ihn sein Bruder zuerst attackiert, so der 30-Jährige. Noch ist offen, ob der Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt werden soll, oder ob auch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik und damit ein Entzug in Frage kommt. Ein Urteil könnte es bereits beim kommenden Termin am 27. März geben.