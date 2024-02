Biyon Kattilathu bei Let´ s Dance

© Radio Hagen

Biyon Kattilathu ist Hagens neuer Tanzbär

Deutschlands berühmteste Tanzshow zieht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Einer davon war immer Biyon Kattilathu. Dieses Jahr wechselt der Hagener Entertainer die Seiten und ist als Promi mit dabei. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung. Am 23. Februar geht es in die erste Runde. Bei der Kennenlernshow tanzt Biyon mit fünf weiteren Promis und Tanzprofis eine Gruppenchoreographie. Außerdem wird entschieden, von welcher Profitänzerin er in den nächsten Wochen das Tanzen beigebracht bekommt.





Vom Amateur zum Profitänzer

Biyon verrät uns, dass seine Tanzerfahrung gleich null ist. Er war zwar in seiner Jugend gerne im Funpark unterwegs, aber das habe weniger mit tanzen und mehr mit stehen und sich im Takt bewegen zu tun. Das ändert sich spätestens auf dem RTL-Tanzparkett. Am 07. Februar fand sein erstes Training in Hagen statt. Danach schneite er bei uns in der Redaktion rein und schien trotz fünf Stunden Basistraining noch ziemlich fit zu sein.

Ein Zuckerschlecken wird das Let´s Dance Training keinesfalls. Aus den letzten Staffeln Let´s Dance ist bekannt, dass die Tage zwischen den Live-Shows intensiver nicht sein könnten. Die Choreographie, die jeden Freitag im Studio in Köln aufs Parkett gebracht wird, hat es in sich.





"LEBE. LIEBE. LACHE."

Biyons Terminkalender ist mit Let´s Dance schon prall gefüllt. Zusätzlich steht seine ""LEBE. LIEBE. LACHE." Tour in den Startlöchern. Tourauftakt ist am 15.02. in Würzburg und am 18. Februar spielt er eine Show in Dortmund - nicht weit von seiner Heimat Hagen. Danach geht es weiter in Österreich und der Schweiz.





Biyon für Cybermobbing-Hilfe E.v.

Der Februar scheint Biyons Monat zu sein. Neben Let´s Dance und seinem Tourstart ist Kattilathu Teil des Teams von Cybermobbing-Hilfe e.V. geworden. Zusammen mit Gründer und Vorsitzendem Lukas Pohland will er sich als neuer Botschafter des Vereins gegen Cybermobbing einsetzen.

Zur Erinnerung - Im Oktober vergangenen Jahres berichtete die BILD über eine angebliche Liebelei mit Amira Pocher, der Ex-Frau von Oliver Pocher. Danach häuften sich die negativen Kommentare auf den Social Media Plattformen von Biyon. Seine persönlichen Berührungspunkte helfen ihm in seiner neuen Position bei Cybermobbing-Hilfe e.V.. Der Hagener will seine Erfahrungen weitergeben und so etwas Positives aus den negativen Schlagzeilen der letzten Monate mitnehmen.