Blau unterm Baum behält seinen Namen

Streit um "Blau unterm Baum" beendet

Eine Firma aus Niedersachsen hatte sich den Begriff "Blau unterm Baum" schützen lassen. Dagegen ist das Capitol vorgegangen. Das gelang erfolgreich. Mittlerweile wurde die Eintragung der Marke vom Markenamt für nichtig erklärt und gelöscht. Diese Hagener Tradition darf also jetzt weiterhin "Blau unterm Baum" heißen. Dieses Jahr soll Blau unterm Baum sogar an zwei Tagen gefeiert werden. Neben dem 23. Dezember soll es auch am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr eine Art Frühschoppen geben.