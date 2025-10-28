Navigation

Der große Emil ist da!

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 14:33

Unsere Emil-Aktion läuft auf Hochtouren. Heute (28.10.) ging es weiter und zwar in die Grundschule Berchum-Garenfeld. Hier gibt es die Infos!

© Lorita Halili / Radio Hagen

Bei unserer Emil-Aktion wollen wir Erstklässlern helfen, ihren Schulweg sicher zu meistern. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist das wichtig. An der Grundschule Berchum-Garenfeld gab es was ganz besonderes: Der große Emil war da! Also nicht nur der kleine reflektierende Elch am Ranzen, sondern das Maskottchen höchstpersönlich. Und was finden die Kinder an ihm am Besten?

© Radio Hagen

Zusammen mit der Polizei Hagen zeigen wir den Kindern spielerisch, worauf sie auf ihrem Schulweg achten müssen.

© Radio Hagen

