"Metaverse meets Health" an der FernUni
Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 15:58
Heute (28.10.) hat sich an der FernUni alles um die Frage gedreht, wie digitale Welten das Gesundheitssystem verändern können. Hier gibt es die Infos!
Forschende und Fachleute aus dem Gesundheitswesen haben über den Einsatz von Virtual, Augmented und Mixed Reality diskutiert. Im Mittelpunkt standen Projekte, die zeigen, wie digitale Technologien die medizinische Versorgung verbessern können. Im Beitrag erfahrt ihr mehr!