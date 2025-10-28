Navigation

"Metaverse meets Health" an der FernUni

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 15:58

Heute (28.10.) hat sich an der FernUni alles um die Frage gedreht, wie digitale Welten das Gesundheitssystem verändern können. Hier gibt es die Infos!

© Radio Hagen

Forschende und Fachleute aus dem Gesundheitswesen haben über den Einsatz von Virtual, Augmented und Mixed Reality diskutiert. Im Mittelpunkt standen Projekte, die zeigen, wie digitale Technologien die medizinische Versorgung verbessern können. Im Beitrag erfahrt ihr mehr!

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören!

© Radio Hagen

Weitere Meldungen

Der große Emil ist da!

Lokalnachrichten Unsere Emil-Aktion läuft auf Hochtouren. Heute (28.10.) ging es weiter und zwar in die Grundschule Berchum-Garenfeld. Hier gibt es die Infos!

Emil-Aktion 2025 - Überblick

Aktionen Die Herbstferien sind vorbei und für viele Kinder heißt es wieder: Schulranzen packen und los! Mit dem Schulbeginn geht auch unsere alljährliche Verkehrssicherheits-Aktion mit

Emil Verkehrssicherheitsaktion Sicher zur Schule

Emils erster Tag

Lokalnachrichten Heute (27.10.) ist die Emil-Aktion an der Erich Kästner Schule gestartet. Hier gibt es die Infos!

skyline