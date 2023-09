"Born To Be Alive" - Ausstellung von Niclas Castello im Osthaus Museum

Die neue Ausstellung des Osthaus-Museums zeigt Kunst von Niclas Castello. Der Künstler hat sich mit seinen Kiss-Skulpturen und seinen "Cubes" international einen Namen gemacht und seine Kunst bereits an Berühmtheiten wie Arnold Schwarzenegger und Beyoncé verkauft.





In seiner neuen Ausstellung im Osthaus-Museum zeigt er jedoch nicht seine bereits bekannten Werke sondern neue Installationen zum Thema Umwelt. Insgesamt 13 Werke sind es, die hier unter dem Titel "Born To Be Alive" ausgestellt werden.

Ganz plakativ und provokativ werden hier Objekte aus der Natur als Patienten dargestellt, auf Krankenbetten und Rollstühlen. Die Ausstellung präsentiert sich als Gesamtkunstwerk an sich und soll bewusst auf den Betrachter unangenehm wirken, um auf das Thema aufmerksam zu machen.





Die Ausstellung wird am Samstag, den 16.09 veröffentlicht und kann bis zum 19. November besichtigt werden.

