Botschafter des Ruhrgebiets

Nichts sei wichtiger, als gut ausgebildete Menschen in allen möglichen Bereichen. Und dafür bräuchte es unter anderem gut aufgestellte Hochschulen, sagt RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin. Hochschulen wie die Fernuni, die von Zeit zu Zeit vielleicht noch unterschätzt wird.

© Radio Hagen

