Botschafter des Ruhrgebiets

Veröffentlicht: Montag, 17.11.2025 16:00

Bildung und Wissenschaft als Basis für Zukunft und Wohlstand - unter diesem Motto wollen Stadt, Fernuni und Regionalverband Ruhr noch stärker zusammenarbeiten. Als Botschafter des Ruhrgebiets wollen sie gemeinsam Projekte auf den Weg bringen und sich gegenseitig unterstützen.

Nichts sei wichtiger, als gut ausgebildete Menschen in allen möglichen Bereichen. Und dafür bräuchte es unter anderem gut aufgestellte Hochschulen, sagt RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin. Hochschulen wie die Fernuni, die von Zeit zu Zeit vielleicht noch unterschätzt wird.

