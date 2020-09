Briefwahl gefragter denn je

Die Briefwahl ist in Hagen gefragter denn je. Das Wahlamt der Stadt bearbeitete in den letzten Tagen mehr als 22.000 Wahlscheine. Das sind mehr, als bei den gesamten vorherigen Wahlen. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2014 waren es nur 17.000 Stimmen, die per Briefwahl abgegeben wurden.