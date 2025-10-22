Ferienkurs in Hagen: Einblicke in die Medizintechnik

Die Herbstferien - für viele einfach nur Ausschlafen und Chillen. Aber einige Schülerinnen und Schüler haben sich entschieden, mal ganz Tief ins Innere zu schauen. Und zwar wortwörtlich! Am Mittwoch (22.10.) fand der Ferienkurs "Medizintechnik" statt. Organisiert von der Fachhochschule Südwestfalen und den Verein Technikförderung Südwestfalen.

