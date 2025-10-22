Navigation

Ferienkurs in Hagen: Einblicke in die Medizintechnik

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 12:33

In den Herbstferien konnten Jugendliche ab Klasse 9 an der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen Medizintechnik hautnah erleben. Hier gibt es die Infos!

© Radio Hagen

Die Herbstferien - für viele einfach nur Ausschlafen und Chillen. Aber einige Schülerinnen und Schüler haben sich entschieden, mal ganz Tief ins Innere zu schauen. Und zwar wortwörtlich! Am Mittwoch (22.10.) fand der Ferienkurs "Medizintechnik" statt. Organisiert von der Fachhochschule Südwestfalen und den Verein Technikförderung Südwestfalen.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören!

© Radio Hagen

Weitere Meldungen

Für die Würde unserer Städte

Lokalnachrichten Die Handlungsfähigkeit vieler Kommunen ist akut gefährdet, und das gilt auch für Hagen. Unsere Stadt gehört seit Jahren zum Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte".

Urban Sketchers stellen ihre neue Ausstellung vor

Lokalnachrichten "Hagener Stadtskizzen" - so heißt die Ausstellung der Urban Sketchers aus Hagen. Mit der Vernissage wurden über hundert Skizzen ausgestellt und auch zum Verkauf angeboten.

20. Adventskalenderaktion des Lion Clubs

Lokalnachrichten Der Lions Club Hagen hat jetzt seine diesjährige Adventskalenderaktion vorgestellt - und das ist dieses Mal mehr als nur ein Kalender. Hier gibt es die Infos!

skyline