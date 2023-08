Computer passen zusammen

Die neue Sparkasse an Volme und Ruhr hat jetzt auch eine neue Internetadresse, die ist kurz und besteht aus den Buchstaben www.spkvr.de. Bankleitzahl und BIC der bisherigen Sparkasse Hagen gelten nun für alle Kundinnen und Kunden, alte Daten haben aber auch weiter Bestand. Alle Bankgeschäfte können nun auch in allen Filialen in Hagen, Halver, Herdecke, Herscheid, Lüdenscheid und Schalksmühle erledigt werden.