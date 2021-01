Der Angeklagte schweigt

Der Anwalt des Angeklagten erklärte direkt zu Beginn, dass sein Mandant sich nicht zu der Anklage äußern werde. Der Mann soll an einem Maiabend letzten Jahres bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden sein. Als sich herausstellte, dass er per Haftbefehl gesucht wurde, soll er zu einer Waffe gegriffen- und auf die Polizisten geschossen haben. Ein Beamter wurde schwer verletzt, der mutmaßliche Täter soll mit dem Auto geflüchtet sein. Nachdem er damit scheinbar gegen ein Verkehrszeichen gefahren war, ging es zu Fuß weiter. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber und das SEK eingesetzt. Die Beamten sollen den Mann schließlich auf offener Straße gestellt haben. Auch dabei soll es zum Schusswechsel gekommen sein, bei dem der Mann selbst verletzt wurde. Der Prozess geht am Freitag weiter, dann werden Zeugen gehört.