Der HEB und die Weihnachtsfeiertage

Weil die Weihnachtsfeiertage mitten in der Woche liegen, werden die Abholtermine von Montag, Dienstag und Mittwoch um jeweils einen Werktag vorgezogen. Das heißt zum Beispiel, dass die Restmülltonnen in Haspe und Wehringhausen schon am Samstag geleert werden. Die Abfuhrtermine von Donnerstag und Freitag verschieben sich um einen Tag nach hinten.

Betroffen sind alle Termine für Restmüll, Altpapier und gelbe Säcke. Der HEB bittet darum, die Tonnen rechtzeitig bereit zu stellen. Gelbe Säcke werden von der AHE abgeholt.

Ganz wichtig: Der Abfallkalender für das Jahr 2025 liegt auch schon vor: Es gibt ihn "zum an die Wand hängen", über die App und die Homepage von HEB und als E-Mail-Erinnerung.