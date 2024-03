Verschiebungen bei der Müllabfuhr

Die Restmülltonnen werden nicht am Karfreitag sondern am Karsamstag abgeholt. Auch in der kommenden Woche kommt es zu Änderungen: Am Ostermontag bleiben alle Tonnen und auch die gelben Säcke stehen. Die Abholung verschiebt sich jeweils um einen Tag nach hinten.

Müll erst zum Abfuhrtag an die Straße stellen

Der HEB bittet darum, den Müll erst am Abfuhrtag an die Straßen zu stellen. Außerdem dürfen Altpapier- und Altglas-Container nur dann genutzt werden, wenn in ihnen noch Platz ist - an den Feiertagen dürfen sie nicht geleert werden.

Informationen zu den Abfuhrzeiten

Alle Infos zu den geänderten Abfuhrzeiten findet ihr auf der Homepage des HEB, in der Abfall App und im gedruckten Abfuhrkalender.