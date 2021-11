Glasfaserausbau dauert länger

Der geförderte Glasfaserausbau in Hagen geht in die Verlängerung. Dafür gibt es mehrere Gründe. Im Winter gab es Bodenfrost bis in den März, dadurch mussten Tiefbauarbeiten verschoben werden. Durch die Corona-Pandemie konnte das Baupersonal nicht wie geplant eingesetzt werden, außerdem brachte der Diebstahl einer Baumaschine die Arbeiten ins Stocken.

© ChiccoDodiFC - stock.adobe.com