Die Hagener Waste Watcher finden Müllsünder

Wie konnte der Verursacher ermittelt werden?

Die Waste Watcher fanden verschiedene Schriftstücke zwischen den Möbeln, woraus der Name und die Anschrift des Täters hervorgingen. Daraufhin fuhren sie zu der Adresse und klärten den Mann über sein Fehlverhalten auf. Es wurde auch eine Anzeige geschrieben. Der Verursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen und außerdem die entstandenen Entsorgungskosten tragen.

Wer sind die Waste Watcher eigentlich?

Seit 2019 gibt es sie in unserer Stadt. Mittlerweile sind es 24 Mitarbeiter, die immer in zweier Teams unterwegs sind. Jeweils ein Kollege vom Hagener Entsorgungsbetrieb und einer vom Ordnungsamt, fahren an 365 Tagen im Jahr im Schichtdienst durch die Stadt und halten Ausschau nach Müllsündern. Dabei geht es vorrangig um Aufklärung und nicht um Strafen.

Wer die Waste Watcher unterstützen möchte, kann illegale Müllablagerungen über den Mängelmelder der Stadt Hagen melden.

