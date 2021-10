Eintracht will Leben retten

Mit der Aktion will die Eintracht die Handball Bundesligistin Cara Hartstock unterstützen. Ihr zwei Jahre altes Patenkind Tess ist an Leukämie erkrankt und wird trotz Chemotherapie nur überleben, wenn ein passender Stammzellenspender gefunden wird.

Die Registrierung läuft über www.dkms.de/tess. In dem Paket mit dem Set liegt ein Wattestäbchen, mit dem ein Wangeninnenabstrich gemacht wird. Nach dem Abstrich kommt das Stäbchen in ein Röhrchen und wird an die DKMS-Stiftung zurückgeschickt. Nach der Auswertung gehört man dann zur weltweiten Datenbank potenzieller Spender.