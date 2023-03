Er bekommt 2.000 Euro. Der Eisenbahner-Sportverein hat sich in der Sportlandschaft in Hagen etabliert. Vor allem junge Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben dafür gesorgt, dass der Verein wieder viele neue Mitglieder aufnehmen konnte. So viel Engagement der Sport-Jugend belohnt die Sparda-Bank-Filiale jetzt mit Fördergeld.