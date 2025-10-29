Emil an der Janusz-Korczak-Schule
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 11:01
Unser Radio-Elch Emil ist aktuell unterwegs und zwar in den Schulen von Hagen. Heute an der Janusz-Korczak-Schule. Hier gibt es die Infos!
Jeden Tag sind wir mit den Polizeibeamten in den Grundschulen unterwegs und besprechen mit den Kindern, wie man sicher durch den Straßenverkehr kommt – zum Beispiel, warum man nie einfach losrennen sollte oder wie wichtig es ist, helle und reflektierende Kleidung zu tragen.
Unsere kleinen Geschenke dürfen natürlich auch nicht fehlen! Jedes Kind bekommt einen kleinen Emil Reflektor. Die Kinder hatten sich darüber total gefreut.