Emil an der Janusz-Korczak-Schule

Jeden Tag sind wir mit den Polizeibeamten in den Grundschulen unterwegs und besprechen mit den Kindern, wie man sicher durch den Straßenverkehr kommt – zum Beispiel, warum man nie einfach losrennen sollte oder wie wichtig es ist, helle und reflektierende Kleidung zu tragen.

© Radio Hagen

Unsere kleinen Geschenke dürfen natürlich auch nicht fehlen! Jedes Kind bekommt einen kleinen Emil Reflektor. Die Kinder hatten sich darüber total gefreut.