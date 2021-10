Erinnerung an Christian Rohlfs

Rohlfs habe "selbstlos durch Mühe, Entbehrung und Verkennung hindurch am Bau der Kunst mit reichem Erfolge" gewirkt, so Cuno über den Künstler. Der wurde später von den Nazis mit einem Malverbot belegt. Stichwort "Entartete Kunst". Die Ehrenbürgerurkunde von 1924 kommt passend zu einer Rohlfs-Ausstellung nach Hagen. Eine Hommage an den Künstler startet am Sonntag und zeigt Graphiken von Christian Rohlfs. Übereignet wurde das Dokument von einem Nachfahren.