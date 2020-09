"EU muss endlich handeln"

Seit längerem bieten einige Länder an, Flüchtlinge aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Jetzt sei die Politik gefragt, dass etwas passiere, antwortete Edgar Marsh auf unsere Anfrage. In der Nacht auf Mittwoch waren in dem griechischen Flüchtlingslager mehrere Brände ausgebrochen. Tausende Migranten sind seitdem obdachlos.