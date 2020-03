Familienkonflikte

Experten weisen beispielsweise auf Zahlen aus China hin. Misshandlung und Missbrauch waren dort ein großes Problem in der Quarantänezeit. Aktuell ist das in Hagen offenbar noch kein offenkundiges Problem. Die Polizei meldet keine gestiegenen Zahlen. So auch bei der Stadt. Dort - im Krisenstab - ist das Ganze aber Thema. Man hat das Thema auf dem Radar. Familien mit Redebedarf seien nochmal die verschiedenen Beratungsangebote empfohlen. Telefonseelsorge und Co.





0800 1110111 - https://www.telefonseelsorge-hagen-mark.de/