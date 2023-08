Folgen der Sparkassenfusion

Bei der Sparkasse ist Mitte des Monats kein Geld zu holen. Das liegt an der technische Fusion. Aus den Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid ist längst die Sparkasse an Volme und Ruhr geworden, nun müssen die technischen Systeme zusammengeführt werden. Das passiert am Wochenende 19./20. August und sorgt für Einschränkungen.

© Radio Hagen