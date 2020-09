Freibad Hestert hat noch auf

Das Hengsteybad ist bereits geschlossen. Die Besucherzahlen waren in diesem Jahr deutlich niedriger als 2019. Das liegt zum einen am etwas wechselhafteren Wetter in diesem Sommer, vor allem aber an der Corona-Pandemie. Während 2019 noch 48 000 Besucher und Besucherinnen zur Hestert kamen, waren es dieses Jahr nur 22 000. Noch deutlicher war der Besucherrückgang im Freibad Hengstey: 40 000 Badegäste kamen vor einem Jahr, in diesem Sommer waren es nur noch 13 500.