Funde aus der Altsteinzeit in Hohenlimburg

Bei den Ausgrabungen an der Blätterhöhle in Hohenlimburg wurden erstmalig Menschenreste aus der Altsteinzeit gefunden. Der Fund ist der erste dieser Art in der Region und wird als archäologische Sensation beschrieben. Gefunden wurden Zahn und Unterkieferfragmente eines Kindes von vor etwa 12.000 Jahren. Der Fund ist der erste dieser Art aus der Region Westfalen aber auch einer von wenigen in ganz Westeuropa. Zudem liefern die Funde neue Kenntnisse über die Lebensweise des "ersten Westfalen" aber auch über das Klima damals.





Eigentlich erwarteten die Forscher nämlich Rentier- und Rentierjägerbestände zu finden, da die späte Altsteinzeit von einer Kaltzeit geprägt war. Dass man jetzt Rothirsch- und nicht Rentierbestände gefunden hat, lässt darauf schließen, dass es zur Lebenszeit dieser Steinzeitmenschen einen kurzen Klimawandel gab, noch viel extremer und abrupter als der heutige.

