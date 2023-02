Gedenken an Erdbebenopfer

Der evangelische Superintendent Henning Waskönig und der katholische Dechant Dieter Aufenanger drücken ihre Anteilnahme in einem gemeinsamen Text aus. Darin bitten sie auch um Spenden für die Katastrophenhilfen von Caritas und Diakonie.

Im Rat der Stadt Hagen gab es gestern eine Gedenkminute für die Menschen in der türkisch-syrischen Grenzregion, am Rathaus an der Volme hängt auch ein Trauerbanner.

Heute Vormittag wird es in vielen Schulen in Hagen still werden. Als Zeichen der Verbundenheit bittet das NRW-Schulministerium um 11 Uhr zu einer Schweigeminute.