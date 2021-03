Geld kostet Geld

Hintergrund der Aktion: Durch die Europäische Zinspolitik wird die Sparkasse HagenHerdecke aktuell mit Einlagen überschwemmt. Allein in den letzten 12 Monaten erhöhten sich die Gelder auf Tagesgeld-, Giro-und Sparkonten um mehr als 200 Millionen Euro, was zu einem Anstieg auf dem Konto der Sparkasse bei der Zentralbank führt.

Für derartige Anlagen müssen die Kreditinstitute einen Strafzins in Höhe von zurzeit 0,5% an die EZB bezahlen. Die Sparkasse wird daher, wie die allermeisten anderen Kreditinstitute auch, im Laufe des Jahres diese Kosten eins zu eins im Rahmen veränderter Freibeträge an ihre Kunden weitergeben.