Geldautomatensprenger vor Gericht

In einer Februarnacht Anfang des Jahren sollen die Männer die Eingangstür einer Bankfiliale in Kierspe aufgehebelt und dann den Geldautomaten mit Festsprengstoff gesprengt haben. Die Männer konnten zunächst mit etwa 64.000 Euro Beute in einem Audi flüchten, wurden dabei aber von der Polizei verfolgt. Das Auto wurde dann nach etwa 40 Kilometern durch sogenannte Reifenkiller gestoppt. Die Männer flüchteten zunächst zu Fuß weiter, konnten dann aber in einem Waldstück im Bergischen Land festgenommen werden. Ihnen drohen lange Haftstrafen.