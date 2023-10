Hagen Horizonte 2035 - Zukunftsatlas

Prognos AG und der Zukunftsatlas

Grundlage für die Initiative stellte unter anderem eine Analyse der Beratungsfirma Prognos. Ihre Ergebnisse im Rahmen des ,,Zukunftsatlas'' trugen sie beim 12. Politischen Salon in Hagen vor. Bei der Analyse wurden die wirtschaftliche und soziale Lagen von allen 400 kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland analysiert. Diese wurden dabei anhand von 29 Kriterien über Ihre Entwicklungs-Lage in ein Ranking eingeordnet. Hagen endete mit Rang 360 von 400 fast als Schlusslicht.

Hagen Horizonte 2035 als Antwort

Fehlende Arbeitskräfte, mangelnde Digitalisierung, Image-Probleme... Die Initiative Hagen Horizonte 2035 ist ein gemeinschaftlicher und gesamtstädtischer Ansatz, die Entwicklung der Stadt auf allen Ebenen voranzutreiben. Besonders wertgelegt werde dabei auf Nachhaltigkeit, Bildung, Digitalisierung und dem Image der Stadt.

Imagewandel für Arbeiterzuwanderung und Tourismus

Dr. Christopher Schmidt, der Geschäftsführer der Hagener Wirtschaftsentwicklung, sieht auch das Image Hagens als besonders relevanten Faktor in der Zukunftsgestaltung der Stadt. Ein positiver Imagewandel könne so mehr Tourismus anziehen und Kaufkraft in Hagen bündeln. Zusätzlich soll die Stadt so auch attraktiver für junge Arbeitnehmer werden. Diese fehlen nämlich im Hagener Arbeitsmarkt. Möglich machen soll das zum Beispiel eine Ausweitung der Mountainbike-Trails durch die Hagener Wälder. Das Interesse am Mountainbiking als attraktive Freizeitmöglichkeit sei enorm groß und Hagens Umgebung liefere dafür die perfekten Bedingungen.