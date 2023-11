Standort Hagen

Es geht um die Westside, das ist das Gebiet direkt an der Hinterfahrung. Dann um die sogenannte "Dreiecksfläche" zwischen Volme und Ennepe; dort soll eine Parkanlage hin. Und es geht um die "Eastside" von den Bahngleisen in Richtung der Straße "Am Hauptbahnhof" und darüber hinaus.

Bahnhofsvorplatz © Stadt Hagen

Die Stadt will Westside und Innenstadt verbinden. Dazu wiederum soll der alte Tunnel Werde Straße wiederbelebt werden. Alleine das erfordert eine Koordination mit der Bahn. Außerdem müssen weitere Grundstücke gekauft werden.