Hagener Blutspendemarathon wird eingestellt

Der Hagener Blutspendemarathon hat 2007 zum ersten Mal stattgefunden. Seitdem hat das DRK einmal im Jahr zur großen Blutspende-Aktion in die Stadthalle eingeladen. Wir von Radio Hagen waren Schirmherr der Aktion. Doch die Zahl der Spender ist in den letzten fünf Jahren zurückgegangen. Deshalb wollen die Verantwortlichen vom Blutspendedienst jetzt neue Wege gehen, um die Blutspende Attraktiver zumachen. In Hagen kann fast jeden Tag Blut gespendet werden. Es gibt ein großes Spendenzentrum in der Feithstraße.