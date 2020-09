Heute wird es ernst

Die Bauarbeiten sollen 15 Monate dauern, in dieser Zeit ist der Märkische Ring im Bereich Marktbrücke gesperrt. Dort kann man nicht mehr über die Volme fahren. Es gibt verschiedene Umleitungen.

Für diejenigen, die von Haspe oder Wehringhausen Richtung Dahl wollen, geht es über die Bahnhofshinterfahrung auf die B54. Wer aus Richtung Eckesey oder von der Heinitzstraße aus in die Innenstadt will, fährt über die B54 zur Bahnhofshinterfahrung und dann praktisch hinten rum in die Innenstadt.

Auch der Verkehr zwischen Eilpe beziehungsweise zwischen Emst und Eppenhausen und der Innenstadt wird geregelt.