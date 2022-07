Marktbrücke wieder frei

Bei der Hochwasserkarastrophe vor einem Jahr war auch das neue Bauwerk überflutet und unterspült worden. Danach musste viel repariert und zum Teil ganz erneuert werden. Gleichzeitig waren die Baufirmen auch an vielen anderen Stellen in der Stadt im Einsatz gegen die Flut und die Folgen. Lockdown und Krieg behindern die Lieferketten. Es musste zum Teil lange auf bestimmtes Material gewartet werden. Zuletzt mangelt es am Stahl für die Brückengeländer. Nun ist die Brücke aber fertig, seit 12:00 Uhr rollt der Verkehr dort wieder.