Hilfsaktion nach Wohnungsbrand in Volmarstein

Katastrophe an Heiligabend

Die Familie hat in einem kleinen Haus in Volmarstein gewohnt. Doch an Heiligabend brannte die gesamte Wohnung aus - warum ist noch völlig unklar. Der Verein hat noch am selben Abend angefangen, Sachspenden für die betroffene Mutter und ihre zwei Kinder zu sammeln. Alle drei sind seit Jahren im Verein. Nach wenigen Stunden war das Zwischenlager auf einem Dachboden voll. Jetzt wird vor allem Geld gesammelt.

Große Solidarität

Mittlerweile sind mehrere tausend Euro an Spenden zusammengekommen. Auch Hagener Handball-Vereine unterstützten die Spendenaktion. Unter anderem hat die TS Selbecke den Spendenaufruf auf ihren Social Media Kanälen geteilt. Auch ihr könnt helfen. Die Spenden werden über PayPal entgegengenommen. Die Adresse ist nina.winterhoff@googlemail.com. Als Betreff gebt ihr bitte "Hilfe" an.