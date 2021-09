Impfangebote im September

Morgen und Donnerstag hält der Impfbus an der Kaufmannsschule 2 und ihrer Außenstelle. Freitag und Montag ist das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg dran, dazwischen gibt es das mobile Impfangebot auch noch auf den Parkplätzen von Edeka Henschen und dem Aldi Markt in Altenhagen. Am 21. und 22. September ist der Impfbus dann zuletzt auch noch am Rahel-Varnhagen-Kolleg und am Cuno Berufskolleg I und II.

Wer sich dort impfen lassen möchte kann das jeweils zwischen 8 und 14 Uhr tun. Am Rahel-Varnhagen-Kolleg ist der Bus von 10 bis 16 Uhr.