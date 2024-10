"Lange Nacht des Impfens" in Apotheken in NRW

Zahlreiche Apotheken in Nordrhein-Westfalen laden zur "Langen Nacht des Impfens" ein. In teilnehmenden Apotheken können sich Bürgerinnen und Bürger bis in den späten Abend hinein gegen Grippe und Corona impfen lassen, wie die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe mitteilten. Das Angebot in Apotheken solle eine Ergänzung zum Impfen in Arztpraxen sein, hieß es.

In der Apotheke am besten nachfragen

Am besten schaut man in den Apotheken in der Nachbarschaft nach, ob diese bei der "Langen Nacht des Impfens" mitmachen. Bequemer geht es über eine interaktive Karte (HIER geht es zur Karte). Dort kann man sehen, welche Apotheken in NRW die Corona-Impfung anbieten. Wir wissen offiziell, dass von den 700 Apotheken in NRW 50 auf jeden Fall mitmachen. Es dürften aber in Wahrheit mehr sein, weil sich nicht jede Apotheke registrieren muss. Vor allem in den größeren Städten NRWs sind viele Apotheken dabei. Wir wissen, dass beispielsweise Düsseldorf, Dortmund, Köln, Wuppertal, Mönchengladbach, Münster, Krefeld, Bielefeld und Aachen dabei sind.

Corona- und Grippeimpfungen werden angeboten

Bei der Aktion kann man sich sowohl gegen Grippe, als auch gegen Corona impfen lassen. Das geht auch beides parallel. Die Stiko, die ständige Impfkommission sagt, dass die üblichen 14 Tage zwischen zwei Impfungen in diesem Fall nicht eingehalten werden müssen. Die Impfungen dürfen nur nicht in den selben Arm erfolgen.

Autor José Narciandi (mit dpa)