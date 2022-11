Jahresschau Hagenring

Der Hagenring eröffnet am Sonntag (20.11.) um 11 Uhr seine traditionelle Jahresausstellung. Sie heißt in diesem Jahr "Stand.Jetzt". 20 Künstlerinnen und Künstler des Hagenrings präsentieren dann unter diesem Motto ihre Arbeiten bis zum 18. Dezember in der Wippermann-Passage.

© Karl-Josef Steden