Justin Bieber: Bin kaputt

Los Angeles (dpa) - Der kanadische Popstar Justin Bieber (31) hat auf Instagram innerhalb weniger Stunden zahlreiche Postings zu seinem Seelenleben geteilt. Darin bekennt er sich zu Aggressionsproblemen und erlebten Traumata. Leute sagten ihm ständig, er solle Heilung suchen, schrieb er an einer Stelle. Das hätte er längst versucht, wenn dies möglich wäre. Die Ratschläge anderer machten ihn nur noch wütender. «Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Wut-Probleme habe.»

In einem Posting veröffentliche er Screenshots von einem SMS-Austausch mit einer namentlich nicht genannten Person, der er die Freundschaft aufkündigt. Konflikt gehöre zu einer Beziehung dazu.

«Wenn du meine Wut nicht magst, dann magst du mich nicht», schrieb Bieber. Seine Wut sei das Ergebnis von Schmerzen und Traumata, die er durchgemacht habe. Diese Freundschaft sei nun vorbei, so Bieber.

Der Sänger postete zahlreiche Fotos und Videos, in einigen sind auch Ehefrau Hailey Bieber und ihr gemeinsamer Sohn Jack Blues zu sehen, der im August 2024 zur Welt kam.

Zum Vatertag, der in den USA erst am Sonntag (dritter Sonntag im Juni) gefeiert wurde, zeigte er sich mit Geschenken, darunter Designertaschen und eine Uhr. In dem Beitrag wünscht er sich selbst einen «Frohen Vatertag».

In weiteren Postings hält er offenbar einen Joint in der Hand, filmt eine Wasserpfeife auf einem Gartentisch und teilt unscharfe Nahaufnahmen von seinem Gesicht.

Der gebürtige Kanadier hatte schon im März eine Instagram-Story über Selbstzweifel veröffentlicht. «Die Leute haben mir mein ganzes Leben lang gesagt: "Wow, Justin, das hast du verdient" und ich persönlich habe mich immer unwürdig gefühlt, als wäre ich ein Betrüger», schrieb er damals. Bieber ergänzte: «Ich fühle mich definitiv an den meisten Tagen unvorbereitet und unqualifiziert.»