Kirche verabschiedet sich von Kirchen

Die Zahl der Gemeindeglieder hat sich fast überall halbiert. Das sorgt auch dafür, dass Kirchen aufgegeben werden. In Eckesey war das am Wochenende der Fall. Die Lukaskirche wurde mit einem Gottesdienst entwidmet. Das Gotteshaus war durch die Flut im Sommer vor vier Jahren stark beschädigt worden, seitdem fand dort kein Gottesdienst mehr statt.

Das Gebäude bleibt dem Stadtteil aber erhalten. Christian Beckmann, der Chef von Auto Beckmann in Eckesey hat es gekauft. Er möchte aus dem Gebäude etwas machen, was zum Stadtteil und zu den Menschen passt.