Lebensecht - das ist das Thema der neuen Ausstellung im Osthausmuseum. Ab Samstag können Besucher dort rund 30 Skulpturen erleben. Durch besonders hautähnliche Materialien oder zum Beispiel Kleidung wirken die besonders echt. Verschiedene Künstler aus aller Welt zeigen so die Entwicklung in der Darstellung des menschlichen Körpers. In kurzen Filmen können die Besucher zudem die Entstehung einzelner Skulpturen nacherleben.





Ausstellung "Lebensecht?"