Lenniecon in Hohenlimburg

Fremde Galaxien sind heute in der Bücherei in Hohenlimburg zur "Lenniecon" zusammengekommen. Die bereits zweite Ausgabe möchte Cosplay und Bücher verbinden und hat damit auch einige Leute angelockt. Das Angebot aus Filmhelden zum Anfassen, Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher vorgestellt haben und Mitmachaktionen für Kinder richtet sich damit nicht nur an die Kleinen, sondern auch an die Eltern.