Lichtblicke ermöglicht Zoobesuch

Zoo kennt jeder? Tatsächlich gibt es in Hagen viele Kinder, für die ein Ausflug in den Zoo oder Tierpark nicht normal ist. Aktion Lichtblicke und NRW-Sozialstiftung haben deswegen unter anderem die evangelische Jugendhilfe Hagen/Iserlohn unterstützt und damit ermöglicht, dass die Kinder der OGS im Kley nach Bochum in den Tierpark fahren konnten.

© Radio Hagen