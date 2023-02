Lob & Kritik für den Seepark

Der geplante Seepark am Hengsteysee war gestern Thema einer Bürger-Information im Rathaus an der Volme. Das Hagener See-Ufer soll in vier sogenannten Aktionsfenstern auf dem Weg vom Freibad bis zum Motorrad-Parkplatz attraktiver gestaltet werden.

© Quelle: Stadt Hagen